POL-WHV: Fahren ohne Haftpflichtversicherung

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag wurden bei der Polizei in Wilhelmshaven zwei Sachbeschädigungen angezeigt, zu denen die Polizei Wilhelmshaven Zeugen sucht. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Peterstraße in Höhe der Hausnummer 44 a parkenden schwarzen Pkw der Marke Audi, der an mehreren Stellen Kratzer und Beulen ...

mehr