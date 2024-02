Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis, trotz Flucht ermittelt!

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 02.02.24, gegen 21:45 Uhr, wird eine Funkstreife auf einen zu schnell fahrenden Motorroller in der Werdumer Straße in Wilhelmshaven aufmerksam. Dieser ergreift trotz Anhaltesignale die Flucht. Auch eine Parallelfahrt über ca. 250m neben dem Motorroller mit 50 km/h bewegen den Rollerfahrer nicht zum Anhalten. Dieser kann schließlich durch geschicktes Abbiegen entkommen. Der Roller kann wenig später in einem Gebüsch aufgefunden werden. Später kann eine weiter Funkstreife beobachten, wie der Tatverdächtige in einen Pkw zusteigt. Bei dessen Kontrolle kann die Halterin des Motorrollers, sowie der Rollerfahrer, festgestellt werden. Dieser ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sowohl gegen den 16-jährigen Rollerfahrer als auch gegen die 49 Jahre alte Mutter als Halterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

