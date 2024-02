Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen an Pkw in der Peter- und Rheinstraße und - Wer hat etwas beobachtet?

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag wurden bei der Polizei in Wilhelmshaven zwei Sachbeschädigungen angezeigt, zu denen die Polizei Wilhelmshaven Zeugen sucht. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Peterstraße in Höhe der Hausnummer 44 a parkenden schwarzen Pkw der Marke Audi, der an mehreren Stellen Kratzer und Beulen aufwies. In der Rheinstraße war in Höhe der Hausnummer 200 ein grauer Pkw der Marke Opel betroffen, der an der linken Fahrzeugseite im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

