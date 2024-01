Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Rheinmünster (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße. Eine 31-jährige Fahrerin eines Mazdas befuhr gegen 9 Uhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung L75, als sie dem Anschein nach ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai auffuhr. Vermutlich soll die 31-Jährige durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. /ja

