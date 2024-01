POL-OG: Haslach - Mehrere Verstöße

Kehl (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 14.35 Uhr und 15.40 Uhr zu zwei Autoaufbrüchen. In der Industriestraße schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Fords ein und entwendete eine sich im Auto befindliche Handtasche. Der Sach- bzw. Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im vierstelligen Bereich. In der Straße "Im Wörth" entwendete ebenfalls ein bislang ...

