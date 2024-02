Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Brände im Hansa-Viertel - Wer hat etwas beobachtet?

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 05:10 Uhr bis ca. 06:30 Uhr brannten insgesamt sechs am Fahrbahnrand geparkte Pkw. In allen Fällen wurde der Brand im Innenraum entfacht. Vier Pkw standen kurze Zeit später in Vollbrand, zwei konnten mittels Feuerlöscher von den eingetroffenen Funkstreifenbesatzungen frühzeitig gelöscht werden. Die Pkw standen in der Hamburger Straße, Danziger Straße, Otto-Meentz-Straße und Pommersche Straße. Alle sechs Pkw wurden zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Bei allen sechs Pkw handelte es sich ausschließlich um ältere Fahrzeugmodelle, weshalb der Gesamtschaden auf ca. 20.000,-Euro beziffert wird. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder Beobachtungen der Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 04421-9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell