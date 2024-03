Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ergänzung zum Raub in einem Tiernahrungshandel am 23.03.

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Wir berichteten bereits unter folgendem Link: https://s.rlp.de/2VirF Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Pirmasens übernommen. Zwischenzeitlich gibt es zwei Ergänzungen: Die schwarze Stofftasche des Täters trug die Aufschrift "KIK". Das abgebildete Fluchtfahrrad, ein Trekkingrad der Marke Shimano, gelb-weiß lackiert mit schwarzen Schutzblechen, wurde zwei Tage später, also am Montag, 25.03., am Friedhof in Zweibrücken-Ernstweiler aufgefunden und sichergestellt.

Entsprechende Beobachtungen oder Hinweise zu der Stofftasche oder dem abgebbildeten Fahrrad bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de. Die Polizei Zweibrücken nimmt Hinweise unter der Nummer 06332/976-0 entgegen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell