Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raub auf Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.03.2024 kam zum Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in der Landauer Straße in Annweiler. Gegen 05:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss flüchtete er mit einem hellen Kleinwagen, vermutlich einer Mercedes A-Klasse, samt Beute vom Tatort. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich schlanke Statur, Sturmhaube, schwarzes Oberteil, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, Waffe, Handschuhe

Wie bereits berichtet kam es am 17.03.2024 gegen 22:45 Uhr an einer Annweilerer Tankstelle zu einem gleichgelagerten Fall, wobei der Täter ohne Erfolg blieb und nichts erbeuten konnte. Nähere Infos zu dem Fall können der entsprechenden Pressemeldung unter folgendem Link entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5737361 Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere ob die beiden Taten in Verbindung stehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell