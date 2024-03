POL-PDLD: Landau - Durch Einsatz von Pfefferspray verletzt

Lustadt (ots) - Am heutigen Mittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Recyclingbetrieb in Lustadt zum Brand einer Containerschere. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle ...

mehr