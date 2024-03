Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Pelm

Trier (ots)

Am Samstagabend, 09.03., zwischen 18 und 21 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontür Zugang zum Anwesen in der Hauptstraße in Pelm. Die Täter verließen das Anwesen unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wittlich zu melden: 06571 9260.

