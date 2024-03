POL-PDLD: A65/Pfälzer Weinstraße West/Ost - Alkoholkontrolle

Annweiler (ots) - Am 17.03.2024 versuchte gegen 22:45 Uhr ein unbekannter Täter die Tankstelle in der Zweibrücker Straße in Annweiler zu überfallen. Hierbei fuhr dieser zunächst mit einem silbernen/grauen Mercedes auf das Tankstellengelände. Anschließend versuchte er in das Innere der Tankstelle zu gelangen. Es befand sich zwar noch ein Mitarbeiter in der Tankstelle, die Tür zum Verkaufsraum war jedoch bereits ...

