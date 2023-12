Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 09.12.2023 werden die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land informiert, dass eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Haus in der Rosa-Luxembur-Straße aufgebrochen wurde. Bei der folgenden Überprüfung bestätigte sich der Sachverhalt. Die Wohnungsinhaber befanden sich zu dieser Zeit nicht zu Hause. Dafür fanden die eingesetzten Beamten den bereits polizeibekannten Täter schlafend in der Wohnung vor und konnten ihn vorläufig festnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

