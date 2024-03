POL-PDLD: Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung

Polizeidirektion Landau

Am 14.03.2024 gegen 17:00 Uhr befuhr die Geschädigte die Ortsrandstraße Süd-West in Herxheim. Zunächst fuhr ein roter Audi Avant mehrfach dicht auf, bedrängte die Geschädigte und bremste dann wieder in kurzem Abstand hinter ihr ab. Aufgrund dieses Verhaltens ließ die Geschädigte kurz vor dem Kreisel an der L542 den Audi passieren. Dieser beschleunigte und fuhr unvermittelt in den Kreisel ein. Zwei sich bereits im Kreisel befindliche Fahrradfahrer mussten hierbei stark abbremsen um einen Zusammenprall zu vermeiden. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/287-0 zu melden.

