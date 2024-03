Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Versuchter Überfall auf Tankstelle

Annweiler (ots)

Am 17.03.2024 versuchte gegen 22:45 Uhr ein unbekannter Täter die Tankstelle in der Zweibrücker Straße in Annweiler zu überfallen. Hierbei fuhr dieser zunächst mit einem silbernen/grauen Mercedes auf das Tankstellengelände. Anschließend versuchte er in das Innere der Tankstelle zu gelangen. Es befand sich zwar noch ein Mitarbeiter in der Tankstelle, die Tür zum Verkaufsraum war jedoch bereits verschlossen. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem PKW in Richtung Ortsmitte. Er war bei Tatausführung mit einer Sturmhaube bekleidet und hielt eine Waffe in der Hand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

