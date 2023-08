Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddiebstahl in Neuss

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Gegen 19:45 Uhr stellte ein 19-jähriger am Mittwoch (23.08.) sein Fahrrad in einen Fahrradständer an einem Supermarkt an der Bonner Straße in Neuss ab. Er verschloss dieses zusammen mit dem Fahrrad eines Freundes. Als er gegen 19:50 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Fahrrads. Eine Zeugin konnte zwei Männer beobachten, welche nach ersten Erkenntnissen das Fahrradschloss aufsägten. Diese seien zuvor mit einem eigenen Fahrrad angereist. Die Unbekannten konnten mit einem Alter von 45 - 50 Jahre beschrieben werden. Beide sollen sehr kurze Haare und ein "osteuropäisches" Erscheinungsbild haben. Eine Person sei circa 170 Zentimeter groß und die zweite circa 185 Zentimeter.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Damit gestohlene oder aufgefundene Räder dem Eigentümer / der Eigentümerin zugeordnet werden können, rät die Polizei: Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Fahrräder individuell zu kennzeichnen, sodass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit, anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden, ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell