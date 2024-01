Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahme von Metalldieben auf ehemaligem Kraftwerksgelände

Am 26.01.2024 erhielt die Polizei in Datteln gegen 22:45 Uhr einen Hinweis auf mehrere Personen, die sich unberechtigt auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Datteln befänden und für Metalldiebstähle in Frage kämen.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des weitläufigen ehemaligen Kraftwerksgeländes konnte zunächst ein 54jähriger Tatverdächtiger noch auf dem Gelände selbst festgenommen werden.

Ein zweiter 31jähriger Tatverdächtiger versuchte, sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen, wählte allerdings für seine Flucht den Weg durch, bzw. über einen Zaun aus Sicherheitsdraht, auch als NATO-Draht bekannt.

Dabei verletzte sich die Person und musste mit Unterstützung durch einen Rüstwagen der Feuerwehr Datteln aus seiner misslichen Lage befreit werden. Anschließend wurde er mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen wurde darüber hinaus auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

