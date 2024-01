POL-RE: Marl: Diebstähle aus Kirchen

Recklinghausen (ots) - Datteln Am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Knappenstraße. Über die Terrassentür gelangten sie in die Wohnräume. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannte. Angaben zur Beute konnten vor Ort noch nicht gemacht werden. Herten Über den Balkon einer Hochparterrewohnung an der Straße ...

