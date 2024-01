Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falscher Bankmitarbeiter erlangt Geld

Recklinghausen (ots)

Von einem angeblichen Bankmitarbeiter erhielt ein 77-jähriger Dorstener aus dem Stadtteil Deuten am Donnerstagnachmittag einen Anruf. Der Mann gab sich als Sicherheitsmitarbeiter einer Bank aus und schaffte es durch geschickte Kommunikation an die Bankdaten des Dorsteners zu gelangen. Zuvor war der Mann per Mail kontaktiert worden. Im weiteren Verlauf wurde von dessen Konto ein nicht unerheblicher Geldbetrag abgehoben. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Tipps der Polizei zum Thema Betrugsmaschen am Telefon finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

