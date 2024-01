POL-RE: Gladbeck: Korrektur Stadt! Unfall mit einem Streifenwagen

Recklinghausen (ots) - Beim Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger an einem Fußgängerüberweg, wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt. Die 59-jährige Autofahrerin aus Haltern am See war am Donnerstag gegen 19 Uhr auf dem Breitenweg unterwegs. In Höhe An der Mühlenstege wollte ein 37-Jähriger aus Haltern am See die Fahrbahn an einem ...

