POL-RE: Haltern am See: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger an einem Fußgängerüberweg, wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt.

Die 59-jährige Autofahrerin aus Haltern am See war am Donnerstag gegen 19 Uhr auf dem Breitenweg unterwegs. In Höhe An der Mühlenstege wollte ein 37-Jähriger aus Haltern am See die Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) überqueren. Dabei wurde er von dem Auto erfasst. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten. Zwischenzeitlich konnte Lebensgefahr für den Fußgänger nicht ausgeschlossen werden.

Bei dem Unfall entstand außerdem 1.500 Euro Sachschaden.

