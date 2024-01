Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Essen: Verfolgungsfahrt mit fünf Verletzten

Recklinghausen (ots)

Bei einer Verfolgungsfahrt von Bottrop nach Essen wurden vier Polizeibeamte leicht und ein Autofahrer schwer verletzt - Hinweise auf Drogenkonsum.

In der Nacht zu Freitag (01:23 Uhr) bekam die Polizei in Bottrop einen Hinweis auf ein Fahrzeug (BMW), das mit unterschiedlichen Kennzeichen an der Front und am Heck unterwegs war. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten das Fahrzeug im Bereich Boyer Markt anzuhalten. Der Fahrer wiederum gab Gas und flüchtete unter anderem über die Horster Straße und B224 in Richtung Essen. Hier setzte er die Flucht über zahlreiche Straßen fort. Letztendlich kam es auf der Altendorfer Straße (Stadtteil Altendorf) zum Zusammenstoß des BMW-Fahrers mit einem Streifenwagen des Polizeipräsidiums Essen. Die Polizeibeamten waren zusätzlich an dem Einsatz beteiligt.

Der Fahrer des BMW, ein 37-Jähriger aus Mülheim an der Ruhr, verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er war nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. In dem Streifenwagen wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Bei der vorläufigen Festnahme des 37-Jährigen verletzte sich außerdem ein Hundeführer des PP Essen leicht.

Bei dem 37-Jährigen besteht zusätzlich der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell