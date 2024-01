POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher auf E-Scooter angefahren

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht den Verursacher einer Unfallflucht auf der Daimlerstraße. Dort wurde zwischen Montagabend und dem späten Dienstagnachmittag ein weißer MINI angefahren. An der Stoßstange und am Kotflügel sind diverse Beschädigungen zu erkennen. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise dazu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 ...

