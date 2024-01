Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Geld - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich am Mittwochnachmittag telefonisch bei einer Seniorin an der Mittelstraße. Er fragte nach, ob sie eine Bezahlung über 4.500 Euro verlasst habe. Als sie dies verneinte, erklärte der Täter am Telefon, dass das Konto gesperrt werde und ein Mitarbeiter die EC-Karte zur Sicherheit abhole. Außerdem erfragte er die PIN.

Im weiteren Verlauf erschien ein unbekannter Mann bei der Dorstenerin und nahm die Karte an sich. Die Frau stellte später fest, dass von ihrem Konto Geld abgehoben wurde.

Beschreibung des Abholers der Karte: männlich, kräftig, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schwarzer Vollbart, schwarze krause Haare, dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell