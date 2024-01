Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 11-jähriger Junge von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Schützenstraße/Friedrichstraße/Jovyplatz ist am Mittwochmittag ein 11-jähriger Junge angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 68-jähriger Autofahrer aus Gladbeck gegen 13.35 Uhr von der Friedrichstraße nach links auf die Schützenstraße ab. Dabei erfasste er den Jungen, der gerade zu Fuß - an der Querungshilfe - über die Schützenstraße ging. Der 11-Jährige aus Gladbeck wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen erlitt er bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sachschaden entstand nicht.

