POL-WAF: Hamm-Kreis Warendorf. Nach Schlägerei auf der Münsterstraße - Zwei 16-Jährige schwer verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (29.12.2023, 13.30 Uhr) und Dienstag (02.01.2023, 13.15 Uhr) mehrere Fenster der Sekundarschule an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Sassenberg beschädigt - eine der Scheiben wurde komplett zerstört. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr