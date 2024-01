POL-RE: Gladbeck: versuchte Falschgeldzahlung - Tatverdächtiger identifiziert

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Schützenstraße/Friedrichstraße/Jovyplatz ist am Mittwochmittag ein 11-jähriger Junge angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 68-jähriger Autofahrer aus Gladbeck gegen 13.35 Uhr von der Friedrichstraße nach links auf die Schützenstraße ab. Dabei erfasste er den Jungen, der gerade zu Fuß - an der Querungshilfe - über die Schützenstraße ging. ...

