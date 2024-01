Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen dem vergangenen Freitag und Mittwoch brachen unbekannte Täter den Zugang zu fünf Funkstationen auf einem Gelände an der Feldhauser Straße auf. Aus den Stationen wurden mehrere Meter Kupferkabel entwendet. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Recklinghausen

Über eine Garage kletterten Einbrecher auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Balkontür wurde aufgehebelt. Der Einbruch passierte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 19:20 Uhr. Zur genauen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Waltrop

Zwischen Mittwochmitternacht und Mittwochmittag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Finkengasse ein. Um in die Wohnung zu gelangen hebelten die Täter ein Fenster auf - anschließend wurde die Wohnung nach Beute durchsucht. Ob die Täter Beute machten, konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

