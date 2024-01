POL-RE: Oer-Erkenschwick: Recklinghäuser nach sexueller Belästigung gestellt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Nachdem ein 24-Jähriger heute Morgen eine junge Frau aus Herten belästigt hatte, stellte die Polizei diesen kurze Zeit später und nahm ihn mit zur Wache.

Die 22-Jährige gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sie gegen 8 Uhr von einem unbekannten Mann in einem Bus belästigt wurde. Er hatte seine Hose heruntergezogen und an sein Glied gefasst. Der Busfahrer kam der Frau daraufhin zu Hilfe und sprach den Unbekannten an, sodass der sofort die Flucht ergriff.

Eine knappe Stunde später meldete sich die Frau erneut auf der Wache in Oer-Erkenschwick. Sie hatte den Mann wiedererkannt. Die Polizistinnen liefen sofort mit der Hertenerin zum Berliner Platz und fanden den beschriebenen Mann in einem Bus sitzend. Er weigerte sich jedoch seine Personalien anzugeben und versuchte sogar eine der eingesetzten Beamtinnen zu schlagen und dann zu flüchten. Daraufhin setzten sie Pfefferspray ein, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Wache. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rettungskräfte spülten die Augen des Recklinghäusers aus. Letztlich blieben alle Beteiligten unverletzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

