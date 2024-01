Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Knappenstraße. Über die Terrassentür gelangten sie in die Wohnräume. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannte. Angaben zur Beute konnten vor Ort noch nicht gemacht werden.

Herten

Über den Balkon einer Hochparterrewohnung an der Straße Wieschenbeck gelangten Unbekannte am Donnerstag zur Tageszeit in die Wohnräume. Sie hebelten die Terrassentür auf durchsuchten Räume und Schränke nach Beute und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt. Fest steht, dass eine Kette mit Kreuzanhänger entwendet wurde. Die genaue Beute konnte noch nicht benannt werden.

Recklinghausen

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung Am Sandershof auf. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag gelangten sie auf diesem Weg in die Wohnräume und suchten hier nach Beute. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell