Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Kooperationseinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Möhnesee (ots)

Im Rahmen eines Kooperationseinsatzes mit unterstellten Polizeikräften aus den Nachbarkreisen Unna und Hamm führte der Verkehrsdienst der Polizei Soest am gestrigen Samstag (04.05.), in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, umfangreiche Verkehrskontrollen rund um den Möhnesee sowie den Zufahrtstraßen durch. Insbesondere an den Wochenenden wird der Möhnesee als Naherholungsgebiet unter anderen von zahlreichen motorisierten Zweiradfahrern und Pkw-Fahrern aufgesucht. Nicht selten kommt es hierbei zu gefährlichen Verkehrssituationen und zum Teil zu schweren Verkehrsunfällen. Dabei sind nicht angepasste Geschwindigkeiten und sonstige Fahrfehler bei den Bikern und Autofahrern besonders zu beobachten. Bei der gestrigen Kontrollaktion wurden nach Geschwindigkeitsverstößen insgesamt 175 Verwarngelder erhoben und 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Sechs Vorfahrtsverletzungen und das Nichtbeachten des Stoppschildes führten ebenfalls zu Verwarnungen. In zwei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, da die Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen an den Krädern erloschen war. Zudem wurden acht weitere Anzeigen wegen diverser anderer Ordnungswidrigkeiten gefertigt. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell