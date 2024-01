Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Diverse Fahrräder bei Verladeaktion sichergestellt

Lübeck (ots)

Bereits vor einer Woche (Freitag, 05. Januar 2024) wurden in Lübeck acht Fahrräder sichergestellt. Zeugen beobachteten, wie mehrere Männer die Räder in einen Transporter luden. Es erhärtete sich bei der Überprüfung der Verdacht, dass die Räder gestohlen sind. Zeugen und mögliche Geschädigte mögen sich bitte bei der Polizei melden.

Gegen 13:30 Uhr des Freitags meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Kalkbrennerstraße mehrere Männer diverse Fahrräder in einen Transporter laden würden. Eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers Lübeck wurde auf den besagten Parkplatz geschickt und konnte die gleichen Beobachtungen machen und unterzogen die Herren einer Kontrolle.

Bei den Männern handelt es sich um vier Lübecker im Alter von 22, 22, 27 und 42 Jahren, sowie einen 38-jährigen Nichtdeutschen. Sie gaben zwar an, die Räder auf einem Flohmarkt erworben zu haben, tatsächlich war jedoch eines der insgesamt sieben Mountainbikes als gestohlen gemeldet. Bei einem achten Fahrrad handelte es sich um ein Trekkingbike. Die Fahrräder sind zum Teil wertig und gut erhalten.

Die noch nicht zugeordneten Räder sind Mountainbikes der Marken HaiBike (schwarz-weiß), Cannondale (neongrün), Trek (blau), Giant (weiß-grün), BTwin (schwarz-grau) und Bergsteiger (schwarz). Das Trekkingbike ist aus dem Hause Ritter (olivgrün).

Wer Angaben zur Herkunft dieser Räder oder zu den rechtmäßigen Besitzern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in St. Jürgen unter der Rufnummer 0451 - 1317430 oder per Mail unter st.juergen.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

