Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Schönwalde

Auto auf Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Am 9. Januar (Dienstag) kam es auf einem Supermarktparkplatz in Schönwalde am Bungsberg offenbar zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein bislang unbekannter Wagen fuhr erst gegen einen geparkten BMW und dann davon. Die Polizei in Schönwalde sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Gegen 16:00 Uhr des Dienstagnachmittags parkte eine 66-jährige Ostholsteinerin ihren weißen BMW auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Schönwalde. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden rechts hinten an der Stoßstange fest. Einen Verursacher hingegen konnte die Dame nicht ausfindig machen.

Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die am besagten Tag das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Es konnte am BMW roter und grüner Fremdlackabrieb gefunden und gesichert werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Schönwalde unter der Rufnummer 04528-510 oder per Email unter schoenwalde.pst@polizei.landsh.de entgegen.

