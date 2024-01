Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 45-Jährigen

Der seit dem letzten Samstag (06.01.2024) vermisste 45-jährige Lübecker ist wieder da. Er hält sich in einer Einrichtung in Niedersachsen auf und wird in Kürze nach Lübeck gebracht.

@Medienvertreter: Wir bitten um Löschung der Fahndungsmeldung und des übersandten Bildmaterials aus Ihren Onlineportalen. Vielen Dank!

