POL-HR: Borken-Freudenthal - Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.10.2023:

Borken-Freudenthal

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Tatzeit: Samstag, 30.09.2023, 07:30 Uhr bis Mittwoch, 04.10.2023, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in das Feuerwehrgerätehaus in der Steingasse in Borken-Freudenthal eingebrochen.

Durch die unbekannten Täter wurden zwei Fensterscheiben eingeschlagen, woraufhin sie in das Gebäudeinnere gelangten. Anschließend suchten die unbekannten Täter die Räumlichkeiten und die Feuerwehrfahrzeuge nach Wertgegenständen ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 600,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

