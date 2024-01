Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Eichholz

Freudige Überraschung für die Polizeistation Eichholz

Lübeck (ots)

Als die Beamten der Polizeistation am Dienstagnachmittag (09.01.) zu ihrer Dienststelle zurückkehrten, fanden sie im Eingangsbereich eine freudige Überraschung vor. Auf der Türschwelle lagen zwei Briefe und ein kleiner Modell-Streifenwagen. In den handschriftlichen Briefen bedankte sich eine 12-jährige Lübeckerin für die tolle Arbeit der Polizei und teilte mit, dass sie den Job bei der Polizei liebe. Die erfreuten Polizisten suchten gleich am nächsten Tag mehrmals die Wohnanschrift der 12-Jährigen auf, konnten sie allerdings nicht antreffen und so leider nicht ihren Dank persönlich übermitteln. Um sich dennoch für die tolle Geste zu bedanken, verfassten die Beamten einen Brief, in dem sie die Lübeckerin zusammen mit ihren Eltern oder einer Freundin zu einem Besuch auf der Polizeistation einluden. Auch auf diesem Weg möchten sich die Beamten aus Eichholz noch einmal für die herzliche Überraschung bedanken.

