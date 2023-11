BPOLI PW - GdpD POM: Migration- Afghanische Familie festgestellt

Pomellen/ Pasewalk (ots) - Gestern 16:45 Uhr in Pomellen. Bundespolizisten bemerken in der Einreise einen in den Niederlanden zugelassenen VW Crafter. Das Fahrzeug wird aus dem fließenden Verkehr gezogen. Am Steuer ein 30- jähriger niederländischer Staatsangehöriger. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes verlief ...

mehr