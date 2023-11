Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ein ganzer Transporter voll illegaler Pyrotechnik

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Gestern 16:45 Uhr in Pomellen. Bundespolizisten bemerken in der Einreise einen in den Niederlanden zugelassenen VW Crafter. Das Fahrzeug wird aus dem fließenden Verkehr gezogen. Am Steuer ein 30- jähriger niederländischer Staatsangehöriger. Er war in Richtung Berlin unterwegs.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes verlief negativ. Bei Kontrolle der Ladefläche wurden diverse Pakete mit pyrotechnischen Gegenständen (Raketen, Feuerwerksbatterien) der Kategorie F2, F3 ohne erforderliche Erlaubnis, mit einem Warenwert von ca. 4000 EUR aufgefunden. Die Nettoexplosivstoffmasse (F2 20,53 Kg, F3 47,26 kg), beträgt insgesamt ca. 67,8 kg.

Die gesamte Pyrotechnik wurde sichergestellt, der Niederländer wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz angezeigt.

(Fotos der Auffinde Situation können bei Bedarf übersandt werden)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell