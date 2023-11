Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Abschlussmeldung zur Pressemitteilung vom 14.11.2023 - 07:04 Uhr: Erneut Ukrainer als mutmaßlicher Schleuser festgenommen

Pasewalk (ots)

In den Vernehmungen gaben die afghanischen Staatsangehörigen zur Reiseroute an, über die Russische Föderation- Belarus- Lettland- Polen nach Deutschland gereist zu sein. Der mutmaßliche ukrainische Schleuser hat die Gruppe in Lettland aufgenommen und bis zum Aufgriffsort transportiert. (ohne Sitze und Sicherheitsgurte) Alle Afghanen äußerten ein Schutzersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Gegen den mutmaßlichen ukrainischen Schleuser hatte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag beim Amtsgericht Pasewalk gestellt. Die Vorführung erfolgte am späten Nachmittag des heutigen Tages.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen den Ukrainer konnten die ermittelnden Bundespolizisten eine weitere von ihm begangene Schleusung nachweisen.

Durch die zuständige Richterin am Amtsgericht Pasewalk wurde Untersuchungshaft angeordnet. Der Ukrainer wird in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

