BPOLI PW - GdpD POM: Erneut Ukrainer als mutmaßlicher Schleuser festgenommen

Gestern am späten Abend, gegen 23:15 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten in der Nähe des ehemaligen Grenzüberganges in Blankensee einen PKW VW Caddy mit lettischer Zulassung. Kraftfahrer war ein 52- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger. Bei der Kontrolle wies er sich mit einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Die vorgelegten Fahrzeugpapiere stimmten nicht mit dem vor Ort befindlichen Fahrzeug überein. Im Fahrzeug, auf der Ladefläche befanden sich eine Frau, zwei Mädchen und sechs Männer. Alle waren ungesichert, es befanden sich keine Sitze und Sicherheitsgurte im Laderaum. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Personen vermutlich um afghanische Staatsangehörige handelt. Alle Personen wurden der Dienststelle in Pasewalk zugeführt. Die Bearbeitung dauert an.

