POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Radmuttern an Autoreifen gelöst.

In der Hauptstraße machte sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (21./22.11.2023) eine unbekannte Person an einem geparkten Auto zu schaffen. An dem weißen Ford Escort, der auf dem Hof vor einem Wohnhaus abgestellt war, wurden an einem Autoreifen offenbar die Radmuttern gelöst, so dass der Fahrer während seiner Fahrt am nächsten Morgen beinahe den Reifen verlor. Zeugenhinweise zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nimmt das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

