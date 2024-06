Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.06.2024

Diepholz (ots)

Brinkum - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Freitag, den 31.05.2024, in der Zeit zwischen 13:00 und 21:00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Langenstraße in Stuhr-Brinkum durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Im Anschluss wurden sowohl die Zigaretten als auch das Bargeld aus dem Automaten entwendet. Die Täter flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (Tel.: 0421/80660) entgegen.

Stuhr - Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde auf einem Firmengelände in Stuhr-Stuhrbaum ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Anschließend wurde aus dem Fahrzeuginneren ein Hochdruckreiniger entwendet. Obwohl bei der Tat die Alarmanlage des Fahrzeuges ausgelöst worden ist, konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/80660) zu melden.

Asendorf - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am frühen Freitagabend ist es gegen 18:10 Uhr auf der B 6 in Asendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-jährige Frau aus Hoya wollte mit ihrem Ford die B 6 queren. Hierbei übersah sie den Mercedes eines 50-jährigen Mannes aus Hannover, der die B 6 in Fahrtrichtung Syke befuhr. Es kam zur Kollision, wobei die 58-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 25.000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitagvormittag ist es gegen 09:30 Uhr auf der B 51 bei Bassum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 34-jähriger Mann aus Stadthagen beabsichtigte, mit seinem Skoda von der B 51 nach links auf die B 61 abzubiegen. Hierbei übersah er den auf der B 51 aus Fahrtrichtung Twistringen kommenden Toyota eines 29-jährigen Mannes aus Drebber. Es kam zur Kollision, bei der der 29-Jährige leicht verletzt wurde.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf 18.500 Euro geschätzt.

Syke - Verkehrsunfall in Syke mit hohem Sachschaden

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr in Syke auf der B 6 /Herrlichkeit zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Syke befuhr mit seinem Dacia die B 6 in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe der Kirche kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem in gleiche Richtung fahrenden VW eines 64-jährigen Mannes aus Sudwalde. Daraufhin touchierte er den Anhänger eines entgegenkommenden LKW und kollidierte letztlich mit einer Bushaltestelle. Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist unklar.

Sulingen - Einbruch mittels Gullydeckel

In der Nach von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Restaurant an der Breslauer Straße in Sulingen. Hierbei ist ein Gullydeckel durch eine Scheibe geworden worden, sodass diese vollständig zerstört wurde. Hinweise werden beim Polizeikommissariat Sulingen (Tel.: 04271/9490) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell