Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen ein Motorrad in der Straße "Am Mühlengraben" (13.03.2024)

Schramberg (ots)

Am Mittwoch ist es im Zeitraum zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr auf der Straße "Am Mühlengraben" zu einer Sachbeschädigung gekommen, bei der ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden ist. Unbekannte traten gegen ein auf dem dortigen Parkplatz am Straßenrand abgestelltes Motorrad der Marke KTM Duke gewaltsam ein, so dass dieses mehrere Eindellungen und Kratzer aufwies. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

