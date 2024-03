Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung an der Bushaltestelle in der Max-Stromeyer-Straße (13.03.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend ist es an einer Bushaltestelle in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der zwei Männer Verletzungen erlitten haben. Gegen 21 Uhr gerieten mehrere Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren im Bereich der Bushaltestelle bei einem Autohaus zunächst verbal und in der Folge körperlich aneinander. Dabei kam es zu mehreren gegenseitigen Faustschlägen und Kopfnüssen, zudem soll ein 25-Jähriger durch einen Schlag mit einer Fahrradkette verletzt worden sein. Ein 29-Jähriger musste zur weiteren Untersuchung seiner Verletzungen in eine Klinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell