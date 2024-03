Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg - Riedböhringen, B 27) Kollision mit entgegenkommendem Fahrzeug mit Tiertransportanhänger sowie mit einem nachfolgenden Lastwagen - ein Autofahrer und zwei Kälber verletzt

Blumberg - Riedböhringen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer, zwei verletzten Kälbern sowie hohem Sachschaden ist es am Mittwochnachmittag zwischen Blumberg und Riedböhringen auf der Bundesstraße 27 gekommen, wobei der Autofahrer zunächst mit einem Tiertransportanhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns und in der Folge mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen ist. Ein 32-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr mit einem VW Golf auf der B 27 von Blumberg kommend in Richtung Hüfingen. Zwischen der Abzweigung der Landesstraße 185 und Riedböhringen geriet der Autofahrer aus bislang nicht bekannter Ursache zu weit nach links auf den Gegenfahrstreifen der B 27, just in dem Moment, als sich aus Richtung Hüfingen ein VW Touareg mit einem Tiertransportanhänger und hinter diesem ein Lastwagen näherten. In der Folge kollidierte der Golf mit der Anhänger-Radachse des Tiertransportanhängers. Der Transportanhänger, in welchem sich zwei Kälber befanden, geriet ins Schlingern und kippte zur Seite. Zeitgleich drehte sich der Golf und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen 40-Tonner Lastwagen, dessen Fahrer hinter dem Tiertransportgespann auf der B 27 ebenfalls in Richtung Blumberg unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer Verletzungen zu und musste über Nacht stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Die hinzugezogene Tierrettung kümmerte sich um die im umgekippten Anhänger befindlichen und nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzten Kälber. Diese wurden von der Tierrettung in Obhut genommen und in einem Anhänger zur weiteren tierärztlichen Betreuung in eine Stallung gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Für die Bergung der drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die B 27 im Bereich der Unfallstelle für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die zuständige Straßenmeisterei richtete für diese Zeit eine örtliche Umleitung ein. Auch die Feuerwehr Blumberg war bei dem Unfall eingesetzt.

