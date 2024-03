POL-KN: (Konstanz) Berauscht mit dem Roller bei der Polizei erschienen (13.03.2024)

Singen (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Bohl" eingebrochen. Der Unbekannte brach das Schloss einer abgeschlossenen "Kellertür" der Hütte auf und entwendete aus dem Raum einige Flaschen Bier. Anschließend begab er sich in die unverschlossene Laube und verzehrte dort diverse Lebensmittel und ...

