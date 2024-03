POL-KN: 16-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots) - Bei einer Unfallflucht auf der Spanierstraße ist am Dienstagabend eine junge Autofahrerin verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit einem VW Lupo auf der Spanierstraße in Richtung Sternenplatz. In der Kurve kurz hinter dem Rheinstrandbad überholte sie ein unbekannter Autofahrer, ...

