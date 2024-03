Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholen trotz Gegenverkehr- Polizei sucht Zeugen (13.03.2024)

Dornhan (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Landesstraße 412 zwischen Weiden und Marschalkenzimmern zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, bei dem mehrere Autofahrer gefährdet worden sind. Ein 34-jähriger VW-Fahrer war gegen 16.45 Uhr auf der L 412 von Weiden in Richtung Marschalkenzimmern unterwegs. Auf Höhe Ortsausgang Weiden überholte ein unbekannter Fahrer eines dunkelfarbenen Audis den Mann unmittelbar vor einer nicht einsehbaren Kuppe. Ein entgegenkommender unbekannter Autofahrer wie auch der 34-Jährige mussten eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Anschließend setzte der Audifahrer seine Fahrt in Richtung Dornhan fort, wo er von dem ihm folgenden 34-Jährigen VW-Fahrer angehalten und zur Rede gestellt werden konnte. Die Polizei in Oberndorf hat die Ermittlungen zu einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet Personen, insbesondere den entgegenkommenden Autofahrer, der vermutlich mit einem VW Sharan unterwegs war, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

