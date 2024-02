Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Am Mittwoch führte die Polizei in der Ulmer Innenstadt Personenkontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität durch.

Ulm (ots)

Zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr kontrollierte die Polizei Ulm mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz in der Ulmer Innenstadt. Auch Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Der Schwerpunkt der Kontrollen fand in den Bereichen Parkhaus Deutschhaus, Am Lederhof und der Bahnhofstraße statt. Dabei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten knapp 70 Personen.

Bei den Kontrollen konnte die Polizei mehrere Verstöße feststellen.

In neun Fällen wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. In allen Fällen fanden die Ermittler geringe Mengen an Drogen, die mutmaßlich zum Eigenkonsum bestimmt waren. Diese wurden beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren gegen die Personen wurden eingeleitet.

Gegen zwei weitere Personen wird jeweils wegen einem Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt, da sie unerlaubt verschreibungspflichtige Medikamente mitführten.

Drei Personen hielten sich unerlaubt in Ulm auf. Gegen diese wird wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.

Bei einem 39-jähriger Mann wurde ein Elektroschocker aufgefunden. Auch er muss mit einer Strafe rechnen.

In einem Fall versuchte ein 27 Jahre alter Mann falsche Personalien anzugeben. Dies bemerkten die aufmerksamen Polizistinnen und Polizisten. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu.

Drei Personen wurden zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Nach Feststellung der Identität wurden sie wieder entlassen.

Gegen mehr als 40 Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Im Rahmen der Kontrollen konnten ebenfalls Erkenntnisse zu zurückliegenden Straftaten im Innenstadtbereich von Ulm erlangt werden.

Zur Bearbeitung der bisherigen und weiterer Delikte in der Ulmer Innenstadt wurde beim Polizeirevier Ulm-Mitte die Ermittlungsgruppe "Einstein" eingerichtet.

Die Polizei Ulm zeigt sich mit dem Ablauf der Personenkontrollen zufrieden. Das Ergebnis bestätigt die Erforderlichkeit der Maßnahmen. Deshalb wird die Polizei Ulm auch zukünftig verstärkt in der Innenstadt Kontrollen durchführen.

Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell