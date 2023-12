Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Wohnungsbrand in der Hauptstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.12.2023, gegen 09.40 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in der Hauptstraße mitgeteilt. In einem Mehrfamilienhaus brannte es im Erdgeschoss in einer Wohnung. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Diese wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Drei Personen wurde wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandausbruchsstelle soll sich im Schlafzimmer der Wohnung befunden haben. Die Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen übernahm die weiteren Ermittlungen. Momentan ist die Wohnung nicht bewohnbar. Vertreter der Gemeinde Grenzach-Wyhlen waren ebenfalls vor Ort. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt, könnte aber im sechsstelligen Bereich liegen.

