Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Unbekannter beschädigt Auto beim Ausparken - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am Mittwoch, 20. Dezember 2023, zwischen 10 und 11 Uhr beim Ausparken in der Zähringer Straße in Freiburg ein anderes Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1000 Euro. Bei dem gesuchten Unfallauto handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen VW Polo mit Freiburger Kennzeichen und einer auffälligen Aufschrift auf der Heckscheibe.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Verursacher machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell